Де Хеа побил рекорд Роя Кина по матчам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ среди игроков не из Великобритании
10:14
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа побил рекорд полузащитника Роя Кина по количеству матчей за «красных дьяволов» в чемпионате Англии среди футболистов не из Великобритании.
Матч 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1) стал для 30-летнего испанца 327-м в составе «МЮ». Прежний рекорд Роя Кина (326 матчей) был установлен 15 лет назад.
Де Хеа занимает пятое место по количеству матчей в АПЛ в истории. Выше него Уэйн Руни (393 матча), Гари Невилл (400), Пол Скоулз (499) и Райан Гиггз (632).
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