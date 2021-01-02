Де Хеа побил рекорд Роя Кина по матчам за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ среди игроков не из Великобритании

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа побил рекорд полузащитника Роя Кина по количеству матчей за «красных дьяволов» в чемпионате Англии среди футболистов не из Великобритании.

Матч 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:1) стал для 30-летнего испанца 327-м в составе «МЮ». Прежний рекорд Роя Кина (326 матчей) был установлен 15 лет назад.

Де Хеа занимает пятое место по количеству матчей в АПЛ в истории. Выше него Уэйн Руни (393 матча), Гари Невилл (400), Пол Скоулз (499) и Райан Гиггз (632).