Де Хеа откажется от выгодного предложения из Саудовской Аравии, чтобы продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа хочет остаться в команде, сообщает talkSport.

По информации источника, испанец получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но планирует отклонить его, поскольку собирается продлить контракт с манкунианцами.

В прошедшем сезоне 32-летний голкипер провел 58 матчей во всех турнирах, пропустил 61 матч и 25 раз отстоял на ноль.