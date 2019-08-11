Де Хеа не подписал новый контракт с "Манчестер Юнайтед", "Реал" следит за ситуацией

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа не подписывал новый контракт с клубом, сообщает The Mirror. Ранее появилась информация, что ему предложили долгосрочное соглашение с зарплатой 350 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Контракт испанца рассчитан до лета 2020 года. С января он может вести переговоры с другими клубами, "Реал" следит за ситуацией.

28-летний Давид Де Хеа в прошедшем сезоне провел 47 матчей за "МЮ", в которых пропустил 63 мяча и 10 раз отыграл "на ноль". Если он подпишет соглашение с "красными дьяволами", то станет самым высокооплачиваемым вратарем мира.

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