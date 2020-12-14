Де Хеа назвал главную задачу «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа считает, что манкунианцы в нынешнем сезоне должны выиграть чемпионат.

«Нынешний сезон — отдельная тема, много команд претендуют на первое место. Я считаю, «МЮ» также обязан бороться за победу. Главное — максимальная концентрация», — цитирует де Хеа клубная пресс-служба.

На данный момент манкунианцы на восьмом месте с 20 очками. Лидируют — «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», у которых по 25 баллов.