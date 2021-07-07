Де Хеа намерен обсудить с Сульшером свое будущее в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа собирается провести встречу с главным тренером команды Уле Гуннаром Сульшером. 30-летний испанец намерен обсудить свой статус в команде, сообщает ESPN.

Ранее появилась информация, что руководство клуба готово рассмотреть вариант с арендой голкипера. Де Хеа может покинуть «МЮ», поскольку главный тренер команды отдает предпочтение более молодому Дину Хендерсону.

Де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, а до этого выступал за мадридский «Атлетико», воспитанником которого является. Контракт голкипера с «красными дьяволами» действует до 2023 года. В составе манкунианцев испанский вратарь стал чемпионом Англии, обладателем Кубка, трех Суперкубков страны и Кубка лиги, а также победителем Лиги Европы.

В минувшем сезоне Де Хеа провел 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 46 мячей.