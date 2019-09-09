Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

19:28
Теги:

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа готов подписать новый контракт с клубом. По условия соглашения, 28-летний испанец будет зарабатывать 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает The Guardian.

Срок нынешнего контракта Давида де Хеа с «Юнайтед» истекает следующим летом. Вратарь в текущем сезоне провел четыре матча за «МЮ», пропустил четыре мяча и один раз отыграл «на ноль».

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир