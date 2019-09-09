Де Хеа близок к подписанию нового контракта с «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа готов подписать новый контракт с клубом. По условия соглашения, 28-летний испанец будет зарабатывать 290 тысяч фунтов стерлингов в неделю, утверждает The Guardian.

Срок нынешнего контракта Давида де Хеа с «Юнайтед» истекает следующим летом. Вратарь в текущем сезоне провел четыре матча за «МЮ», пропустил четыре мяча и один раз отыграл «на ноль».

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