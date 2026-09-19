Де Дзерби о поражении «Тоттенхэма» от «Астон Виллы»: «Я очень разочарован и расстроен»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча против «Астон Виллы» (2:3) в 5-м туре АПЛ.

«Тоттенхэм» продлил серию без побед в этом розыгрыше АПЛ до 5 матчей.

«Сегодня я очень разочарован и очень расстроен нашей игрой. Мы не должны проигрывать такие матчи таким образом. Мы не должны были пропускать второй гол. Мы не должны терять баланс. То, как мы пропустили второй мяч, было невероятно.

Я не хочу говорить о первом тайме, когда мы доминировали, создали больше моментов, чтобы забить, хорошо играли. Не хочу говорить об этом, потому что сейчас мой главный вопрос — почему мы пропустили первый гол, играя вдесятером всего одну минуту в той ситуации. Мы можем быть сильнее, можем гораздо больше общаться друг с другом, можем обороняться компактно.

Безусловно, это аспект, за который отвечаю я. Я не хочу уходить, не взяв на себя ответственность. Но существует момент матча, когда игра становится другой — не про владение мячом и игру в последней трети, ведь у нас есть соперник.

«Астон Вилла» — это хорошая команда, у нее хорошие игроки. И в тот момент, когда нам нужно обороняться, мы должны защищаться компактно, лидеры должны быть лидерами и вести команду за собой», — приводит слова Де Дзерби football.london.

После 5 туров «Тоттенхэм» с 2 очками занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.

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