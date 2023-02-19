Де Дзерби раскритиковал судейство в матче «Фулхэма» с «Брайтоном»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби заявил, что главной причиной поражения его команды в матче 23-го тура АПЛ с «Фулхэмом» (0:1) стало плохое судейство.

«Я не зол, потому что мы сыграли в отличный футбол. Было много возможностей забить. Когда я говорю о судействе, говорю об отношении. Отношение судьи показалось мне странным. Не совсем понятным», — цитирует слова де Дзерби Sky Sports.

По ходу матча итальянского тренера удалили за споры с судьей.

«Фулхэм» набрал 38 очков и сместил «Брайтон» (35 очков) с 6-й строчки в турнирной таблицы АПЛ.