Де Дзерби прокомментировал ситуацию с игровым временем Билли Гилмора

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби рассказал, что думает об игре полузащитника Билли Гилмора. В этом сезоне он провел всего три матча в АПЛ.

«Мне на самом деле нравится Гилмор. Думаю, с нами он может добиться серьезного прогресса. Но Кайседо и Мак Аллистер тоже являются важными игроками для нас. Нужно подумать, как дать ему больше времени, но это непросто», — заявил де Дзерби на пресс-конференции.

После 11 туров АПЛ «Брайтон» занимает 9-е место в АПЛ.