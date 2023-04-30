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Сегодня, 03:16

Де Дзерби о 6:0 с «Вулверхэмптоном»: «Лучший матч моей команды за всю карьеру»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби подвел итоги матча 33-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (6:0).

«Это лучший матч моей команды за всю карьеру. Если говорить об уровне игры, то мы демонстрируем футбол очень высокого качества. Мы должны привыкнуть играть по 90 минут против каждой команды, не слишком задумываясь о результате во время игры. Если мы выигрываем со счетом 3:0, мы должны продолжать в том же духе и усиливать давление снова и снова.

Мы проявили гордость, мы играли хорошо, но для победы недостаточно играть в фантастический футбол. Мы много страдали после поражения от «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии, потому что заслуживали победу в той игре», — приводит слова Де Дзерби Sky Sports.

«Брайтон» занимает восьмое место в турнирной таблице — 52 очка. «Вулверхэмптон» — 13-й (37 очков).

ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
Роберто Де Дзерби
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 32 24 4 4 84-30 76
3
 Ньюкасл 33 18 11 4 61-27 65
4
 МЮ 32 19 6 7 49-39 63
5
 Тоттенхэм 34 16 6 12 63-57 54
6
 Астон Вилла 34 16 6 12 46-42 54
7
 Ливерпуль 33 16 8 9 65-42 56
8
 Брайтон 31 15 7 9 61-40 52
9
 Брентфорд 34 12 14 8 52-44 50
10
 Фулхэм 33 13 6 14 45-45 45
11
 Кр. Пэлас 34 10 10 14 35-45 40
12
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
13
 Вулверхэмптон 34 10 7 17 29-50 37
14
 Борнмут 34 11 6 17 36-64 39
15
 Вест Хэм 33 9 7 17 37-47 34
16
 Лидс 34 7 9 18 43-67 30
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 30-62 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 33 6 10 17 25-50 28
20
 Саутгемптон 34 6 6 22 28-60 24
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 14:30
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 4 : 3
29.04 17:00
Брентфорд – Нот. Форест
 2 : 1
29.04 17:00
Брайтон – Вулверхэмптон
 6 : 0
30.04 16:00
Борнмут – Лидс
 4 : 1
30.04 16:00
Фулхэм – Ман. Сити
 1 : 2
30.04 16:00
МЮ – Астон Вилла
 1 : 0
30.04 16:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 3 : 1
30.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 4 : 3
1.05 22:00
Лестер – Эвертон
 - : -
2.05 22:00
Арсенал – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 34
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 25
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 20
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 22 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 32 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 20 1 5
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