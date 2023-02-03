Де Дзерби призвал фанатов «Брайтона» поддержать Кайседо

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби попросил фанатов команды поддержать хавбека Мойсеса Кайседо. Футболист этой зимой хотел покинуть клуб, но трансфер так и не осуществился.

«Рад, что Мойсес Кайседо остался с нами. Хочу обратиться к нашим фанатам, чтобы они поддержали его. Мне нравится Мойсес. Все в клубе его любят, и я хочу, чтобы болельщики последовали за мной — давайте поддержим Кайседо», — заявил де Дзерби журналистам.

В субботу, 4 февраля, «Брайтон» сыграет с «Борнмутом». Начало — в 18.00 мск.