Де Брюйне считает, что АПЛ становится более конкурентной

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне рассказал, что думает о чемпионате Англии.

«Я думаю, что в этом сезоне мы в хорошей форме. АПЛ немного изменилась. Команды из нижней части таблицы могут тратить больше денег и покупать игроков более высокого уровня. Я чувствую, что все 20 команд на высоком уровне, поэтому я думаю, что обыгрывать их становится все сложнее и сложнее», — цитирует де Брюйне BBC.

После 27 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Арсенала» на пять очков.