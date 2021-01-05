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Де Брейне заявил, что «Манчестер Сити» не был готов к сезону-2020/21

09:58
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о проблемах команды на старте сезона-2020/21.

«Мы столкнулись с массой проблем. Травмы, отсутствие предсезонки. Команда не была готова к началу нового сезона, ни физически, ни морально. За последние несколько месяцев восстановились травмированные, мы набрали форму, выиграли несколько матчей и начали подниматься в таблице. Впереди 8 матчей в январе, будет трудно, но теперь мы, пожалуй, готовы, а это самое главное», — приводит Goal слова Де Брейне.

После 17 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает 5-е место в турнирной таблице с 29 очками. Отметим, что «горожане» сыграли на 2 матча меньше, чем лидирующий «Ливерпуль», в активе которого 33 очка.

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