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Де Брейне заявил, что готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

12:57
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заявил, что готов продлить контракт с клубом.

— Я очень счастлив в «Манчестер Сити», правда, я еще не говорил ни с кем из клуба на эту тему, так что не понимаю, что имеют в виду люди, когда говорят, что я уже о чем-то договорился, — приводит Sky Sports слова Де Брейне. — Я всегда говорил, что мне нравится в клубе. Если руководству захочется обсудить со мной контракт, то я готов к общению.

Нынешний контракт 29-летнего бельгийца действует до конца июня 2023 года.

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