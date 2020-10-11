Де Брейне заявил, что готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне заявил, что готов продлить контракт с клубом.
— Я очень счастлив в «Манчестер Сити», правда, я еще не говорил ни с кем из клуба на эту тему, так что не понимаю, что имеют в виду люди, когда говорят, что я уже о чем-то договорился, — приводит Sky Sports слова Де Брейне. — Я всегда говорил, что мне нравится в клубе. Если руководству захочется обсудить со мной контракт, то я готов к общению.
Нынешний контракт 29-летнего бельгийца действует до конца июня 2023 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.