Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне возобновил тренировки после травмы бедра, информирует dailymail.co.uk. Бельгиец получил повреждение 2 марта в матче против "Борнмута" и с тех пор не выходил на поле.

Напомним, что игрок пропустил матчи отборочного турнира Евро-2020 против России и Кипра.

Кроме того, тренировки возобновил капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани, у которого было мышечное повреждение. Защитник Джон Стоунс и полузащитник Фернандинью должны вернуться в строй в ближайшее время.