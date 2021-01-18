Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне вошел в десятку лучших ассистентов АПЛ, сообщает Twitter лиги.

На счету бельгийца 76 результативных передач в чемпионате Англии, как и у бывшего форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шерингэма. Лидирует бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, у которого 162 результативных паса.