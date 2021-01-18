Де Брейне вошел в десятку лучших ассистентов АПЛ
12:37
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне вошел в десятку лучших ассистентов АПЛ, сообщает Twitter лиги.
На счету бельгийца 76 результативных передач в чемпионате Англии, как и у бывшего форварда «Тоттенхэма» и сборной Англии Тедди Шерингэма. Лидирует бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз, у которого 162 результативных паса.
#PL All-Time Most Assists:— Premier League (@premierleague) January 18, 2021
162 — Ryan Giggs
111 — Cesc Fabregas
103 — Wayne Rooney
102 — Frank Lampard
94 — Dennis Bergkamp
93 — David Silva
92 — Steven Gerrard
85 — James Milner
80 — David Beckham
76 — Teddy Sheringham & KEVIN DE BRUYNE pic.twitter.com/OEO9JqkZKs
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю