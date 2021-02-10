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Де Брейне вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия

08:47
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне вернулся к тренировкам. 29-летний бельгиец восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

«Кевин уже чувствует себя лучше, он начал тренироваться. Правда, не с командой, а индивидуально, но у него все в порядке. Восстановление проходит хорошо», — цитирует Goal Гвардьолу.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 23 матча за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 15 результативных передач. 23 января Гвардьола заявлял, что футболист пропустит около 6 недель.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/guardiola-update-de-bruyne-injury-recovery-man-city/1bbgj4jn2x2tk1esv33b0koh7b

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