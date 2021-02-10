Де Брейне вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне вернулся к тренировкам. 29-летний бельгиец восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.

«Кевин уже чувствует себя лучше, он начал тренироваться. Правда, не с командой, а индивидуально, но у него все в порядке. Восстановление проходит хорошо», — цитирует Goal Гвардьолу.

В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 23 матча за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 15 результативных передач. 23 января Гвардьола заявлял, что футболист пропустит около 6 недель.