Де Брейне вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия
08:47
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне вернулся к тренировкам. 29-летний бельгиец восстанавливается от травмы подколенного сухожилия.
«Кевин уже чувствует себя лучше, он начал тренироваться. Правда, не с командой, а индивидуально, но у него все в порядке. Восстановление проходит хорошо», — цитирует Goal Гвардьолу.
В сезоне-2020/21 Де Брейне провел 23 матча за «Манчестер Сити», на его счету 3 гола и 15 результативных передач. 23 января Гвардьола заявлял, что футболист пропустит около 6 недель.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/guardiola-update-de-bruyne-injury-recovery-man-city/1bbgj4jn2x2tk1esv33b0koh7b
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю