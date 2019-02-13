16:30 | Футбол — Англия

Де Брейне считает, что Зинченко недостаточно стильно одевается

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Полузащитник "Манчестер Сити"  Кевин Де Брейне выступил в роли эксперта по моде. На официальном канале клуба в Youtube он высказался о том, насколько стильно одеваются его партнеры по команде. Стиль одежды Александра Зинченко ему не понравился.

- Без шансов. Красивый фон? Это да. Но остальное... Он молодой парень. Я одевался так семь лет назад, - сказал бельгиец.

22-летний украинский футболист в текущем сезоне провел 13 матчей за "Сити" и забил один мяч при четырех голевых передачах.

 

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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