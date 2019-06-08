Де Брейне считает, что после ухода в "Реал" у Азара стало больше шансов выиграть "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне выразил мнение, что у новичка "Реала", нападающего Эдена Азара стало больше шансов выиграть "Золотой мяч" после перехода в испанскую команду, информирует Evening Standard.

Вчера, 7 июня, "Реал" объявил о переходе Азара из "Челси".

– Не знаю, станет ли Азар сразу лидером "Реала". Там уже есть игроки, которые прекрасно выполняют эту роль. Не думаю, что он сразу же станет новым капитаном. Конечно, Азар сохраняет надежду выиграть "Золотой мяч". "Реал" – клуб более значимый, чем "Челси", значит, что и шансов у Эдена теперь еще больше, – приводит слова Де Брейне Evening Standard.

"Реал" объявил о переходе Азара