Де Брейне рассказал, что думает о будущем в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился мнением о своем будущем.

«У меня будет спокойное лето. После Евро я буду наслаждаться отпуском, а потом вернусь в расположение «Манчестер Сити». Переговоры с клубом могут пройти в ближайшие месяцы», — цитирует игрока журналист Кристоф Терре.

Сегодня, 1 июля, сборная Бельгии сыграет против Франции в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча стартует в 19.00 по московскому времени.

Контракт 33-летнего бельгийца с «Сити» рассчитан до лета 2025 года.