Де Брейне рассказал, что чувствует последствия после коронавируса
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал, что чувствует последствия после перенесенного коронавируса.
«Я чувствую, что мое тело все еще адаптируется после болезни, потому что иногда я делаю 2-3 рывка и чувствую последствия коронавируса. Рад, что смог полностью провести 2 матча за неделю, это хороший признак. После коронавируса я тренировался настолько упорно, насколько мог. Это непросто, учитывая наш график, но я справляюсь. Сыграл два матча полностью, в двух играх вышел на замену. Кажется, я делаю все правильно. Я сидел на карантине 10 дней и чуть ли не лез на стену. Не мог сидеть спокойно. Мне пришлось изолироваться от семьи, потому что я не хотел заразить жену или детей. Было тяжело смотреть на них через стеклянную дверь», — приводит Goal слова Де Брейне.
В сезоне-2021/22 Де Брейне провел 18 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 5 голов и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/de-bruyne-recovering-covid-19/blt0e5e5aa230df8db3
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