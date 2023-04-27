Де Брейне: «Рано говорить о титуле, впереди у «Сити» еще семь матчей»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Арсеналом» (4:1) в матче 33-го тура чемпионата Англии.
«Это важная игра. Всегда важно побеждать в таких матчах. Многие люди скажут о чемпионском титуле, но, по нашему мнению, мы должны были хорошо сыграть, и мы это сделали. У нас впереди еще семь матчей, так что многое еще предстоит сделать. Находимся в завершающей части сезона, поэтому знаем, что в каждой игре нужно побеждать. Если бы мы проиграли сегодня, было бы очень сложно. Мы играли очень хорошо.
Невозможно знать, что произойдет через пару недель. Это достаточно сложно, чтобы выкладываться на 100 процентов в каждой игре — у нас был выезд в Мюнхен, затем Лондон и Шеффилд. Последние пять-шесть недель — игры каждые три дня. Так намного проще, чем если бы просто играли каждые выходные", — цитирует BBC де Брейне.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
2
|Ман. Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|
6
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|
7
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
8
|Брайтон
|30
|14
|7
|9
|55-40
|49
|
9
|Брентфорд
|33
|11
|14
|8
|50-43
|47
|
10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|
11
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|
13
|Кр. Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|
14
|Вест Хэм
|32
|9
|7
|16
|34-43
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|29-60
|30
|
17
|Лидс
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
|25.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 0
|25.04
|21:45
|
Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 0
|25.04
|22:00
|
Лидс – Лестер
|1 : 1
|26.04
|21:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|3 : 1
|26.04
|21:45
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|1 : 2
|26.04
|21:45
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|26.04
|22:00
|
Ман. Сити – Арсенал
|4 : 1
|27.04
|21:45
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|21:45
|
Саутгемптон – Борнмут
|- : -
|27.04
|22:15
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|33
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|31
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5