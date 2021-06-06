Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В сезоне-2020/21 29-летний бельгиец провел 25 матчей в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

Лучшим молодым игроком признан Фил Фоуден, который также играет в «Ман Сити». 5 июня он получил аналогичную награду от английской премьер-лиги.

21-летний Фоуден в завершившемся сезоне провел 28 матчей в АПЛ, забил девять мячей и отдал пять голевых передачах.