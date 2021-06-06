Де Брейне признан игроком года в Англии по версии PFA, Фоуден — лучший молодой футболист
6 июня 2021, 23:28
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне признан лучшим игроком в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
В сезоне-2020/21 29-летний бельгиец провел 25 матчей в чемпионате Англии, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.
Лучшим молодым игроком признан Фил Фоуден, который также играет в «Ман Сити». 5 июня он получил аналогичную награду от английской премьер-лиги.
21-летний Фоуден в завершившемся сезоне провел 28 матчей в АПЛ, забил девять мячей и отдал пять голевых передачах.
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