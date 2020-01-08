Де Брейне признался, что игроки «Ман Сити» 15 минут отрабатывали тактику перед матчем с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне после победы над «Манчестером Юнайтед» (3:1) в матче полуфинала Кубка английской лиги подвел итоги встречи.

«Игроки «Ман Сити» отрабатывали схему 15 минут утром перед матчем с «МЮ», — приводит слова Де Брейне Daily Mail. — В этом весь секрет. Ранее мы так уже играли против команд, которые любят использовать персональную опеку. Мы так играли против «Кардиффа» и «МЮ».