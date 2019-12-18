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Де Брейне пойдет на тренерские курсы

15:26
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне заявил, что планирует пройти тренерские курсы, чтобы в дальнейшем получить тренерский диплом.

— Я хочу пройти курсы, потому что затем можно будет получить тренерские лицензии категории «В» и «А» в кратчайшие сроки, — цитирует 28-летнего бельгийца HLN.

На данный момент я не задумываюсь всерьез о тренерской работе, но если я хочу остаться в футболе после окончании карьеры, то нужно готовится уже сейчас. Думаю, что занятия начнутся в марте.

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