Де Брейне после матча с «Астон Виллой» назвал Агуэро легендой

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметился хет-триком в матче 22-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы» (6:1). Полузащитник «горожан» Кевин Де Брейне после игры опубликовал в своем Twitter фото с 31-летним аргентинцем и написал: «Легенда».

Агуэро побил рекорд по количеству хет-триков в истории АПЛ -12, 11 на счету бывшего игрока «Ньюкасла» Алана Ширера.

Форвард «Ман Сити» также стал самым забивным легионером в истории АПЛ — 177 голов, обойдя Тьерри Анри (175 голов).