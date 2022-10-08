Де Брейне подарили футболку «Манчестер Юнайтед». Бельгиец спросил, должен ли он ее сжечь

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне принял участие в подкасте Mid Mid.

В ходе подкаста ведущий подарил 31-летнему бельгийцу футболку «Манчестер Юнайтед» с 17-м номером и его фамилией. Де Брейне в шутку спросил: «Я должен ее сжечь?»

Ранее в дерби «Сити» обыграл «МЮ» со счетом 6:3.

В текущем сезоне де Брейне провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил гол и сделал 10 результативных передач.