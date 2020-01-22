Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне отличился голевой передачей в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Шеффилда» (1:0), сообщает официальный сайт клуба.

28-летний бельгиец стал первым игроком в истории АПЛ, который сделал 15 и более результативных передач в трех разных сезонах — 2016/17 (18), 2017/18 (16) и 2019/20.

В текущем сезоне де Брейне провел 23 матча в АПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 15 результативных передач.