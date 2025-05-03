Де Брейне первым после Месси совершил 250 голевых действий под руководством Гвардиолы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне повторил достижение Лионеля Месси под руководством Хосепа Гвардиолы.

Футболист забил гол в матче с «Вулверхэмптоном» (1:0) в 35-м туре АПЛ. После этого матча в общей сложности на счету де Брейне 250 голевых действий за время выступлений под руководством Гвардиолы. Достичь подобной отметки удавалось только Лионелю Месси.

Бельгийский футболист играет под руководством Гвардиолы с 2016 года. Де Брейне покинет «Сити» по окончании нынешнего сезона.