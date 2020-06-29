Де Брейне переходит в «Ньюкасл». Шутливый инсайд от Стива Брюса

Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс после матча 1/4 финала Кубка Англии с «Манчестер Сити» (0:2) пошутил о переходе полузащитника «горожан» Кевина Де Брейне. Также специалист рассказал, как разговоры о смене владельца влияют на команду.

— Он собирается остаться здесь, приедет сюда — это эксклюзив от «Ньюкасла», — приводит слова Брюса Goal. — Ему надоел «Манчестер Сити», он собирается играть за «Ньюкасл».

Я думаю, что всем нужно немного ясности. И если меня заставят поверить, что именно АПЛ тормозит все переговоры, то рано или поздно они должны принять решение.

Мы не можем использовать поглощение в качестве оправданий, но нам нужно немного ясности.