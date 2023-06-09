Де Брейне на вопрос о любви с Холанном с первого взгляда: «Нет, я счастлив со своей женой»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне ответил на вопрос о взаимопонимании с форвардом Эрлином Холанном.

«Была ли это любовь с первого взгляда? Нет, я счастлив со своей женой! Не знаю, как это описать. Это то, что я не могу объяснить, иногда у тебя возникает чувство к игроку и ты просто понимаешь, чего он хочет. Мы очень хорошо сработались, и он начал забивать с невероятной скоростью. Он встроился в команду, он важен для нас», — приводит слова де Брейне BBC Sport.

В дебютном сезоне за «Сити» Холанн сыграл 52 матча во всех турнирах, забил 52 гола и отдал 9 результативных передач, став лучшим бомбардиром и лучшим игроком АПЛ.