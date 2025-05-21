Де Брейне — о статуе у стадиона «Манчестер Сити»: «Это значит, что я всегда буду частью этого клуба»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне рассказал о своих эмоциях от решения клуба установить статую в его честь рядом с домашним стадионом.

«Это значит, что я всегда буду частью этого клуба. Я всегда буду представлять собой его частичку, и всякий раз, когда я буду возвращаться сюда с этими ребятами, с семьей и друзьями, я буду видеть себя стоящим на стадионе. Я всегда буду здесь», — приводит слова Де Брейне BBC.

20 мая «горожане» дома обыграли «Борнмут» (3:1) в матче 37-го тура АПЛ. 33-летний бельгиец провел свой последний домашний матч за команду в АПЛ. Де Брейне объявил об уходе по окончании сезона в начале апреля.

Контракт полузащитника с «Манчестер Сити» истекает 30 июня 2025 года. Он сыграл 421 матч за «Сити», забил 108 голов и сделал 177 голевых передач.