Де Брейне отклонил первое предложение «Манчестер Сити» по новому контракту
17:05
Переговоры между полузащитником Кевином де Брейне и «Манчестер Сити» о возможном продлении контракта все еще не могут выйти на завершающую стадию, сообщает в Twitter журналист бельгийского ресурса HLN.be Кристоф Террор.
Бельгийского футболиста не устроили условия нового соглашения, которые предложил ему клуб, поэтому в ближайшее время процесс переговоров будет поставлен на паузу.
Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023 года.
В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач.
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