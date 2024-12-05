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Де Брейне — о своей игровой форме: «Гвардиола знает, что мне пришлось тяжело»

Даниил Аршавский
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне высказался о своем физическом состоянии после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (3:0).

33-летний полузащитник выбыл из строя в середине сентября из-за мышечной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0). Футболист вернулся на поле 21 октября. 5 декабря на 31 минуте встречи с «Ноттингем Форест» хавбек «Манчестер Сити» поразил ворота соперника.

«Между мной и Гвардиолой нет недопонимания. Он знает, что мне пришлось тяжело. Было больно и некомфортно. Надеюсь, я смогу восстановить форму безболезненно и тогда буду в полном порядке», — цитирует Де Брейне BBC Sport.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего бельгийца 2 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.

Источник: BBC Sport
Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 13 6 5 2 22-17 23
6
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
7
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
8
 Тоттенхэм 13 6 2 5 28-14 20
9
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
10
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
11
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
12
 Фулхэм 13 5 4 4 18-18 19
13
 Борнмут 13 5 3 5 20-19 18
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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3.12 22:30
Ипсвич – Кр. Пэлас
 0 : 1
3.12 23:15
Лестер – Вест Хэм
 3 : 1
4.12 22:30
Эвертон – Вулверхэмптон
 4 : 0
4.12 22:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 3 : 0
4.12 22:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 3 : 3
4.12 22:30
Саутгемптон – Челси
 1 : 5
4.12 23:15
Арсенал – МЮ
 2 : 0
4.12 23:15
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 1
5.12 22:30
Фулхэм – Брайтон
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Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

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 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
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Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
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