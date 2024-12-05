Де Брейне — о своей игровой форме: «Гвардиола знает, что мне пришлось тяжело»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне высказался о своем физическом состоянии после победы команды в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (3:0).

33-летний полузащитник выбыл из строя в середине сентября из-за мышечной травмы, полученной в матче Лиги чемпионов с «Интером» (0:0). Футболист вернулся на поле 21 октября. 5 декабря на 31 минуте встречи с «Ноттингем Форест» хавбек «Манчестер Сити» поразил ворота соперника.

«Между мной и Гвардиолой нет недопонимания. Он знает, что мне пришлось тяжело. Было больно и некомфортно. Надеюсь, я смогу восстановить форму безболезненно и тогда буду в полном порядке», — цитирует Де Брейне BBC Sport.

В нынешнем сезоне на счету 33-летнего бельгийца 2 гола и 2 результативных передачи в 12 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах.