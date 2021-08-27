Де Брейне не сыграет с «Арсеналом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне не сможет принять участие в матче 3-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Игрок не был вызван в сборную Бельгии на сентябрьские матчи.

«Кевин недоступен. Он сыграл несколько минут с «Тоттенхэмом», но потом почувствовал некоторую боль в лодыжке. Он не сыграет с «Арсеналом» в эти выходные. Медицинский штаб будет следить за его восстановлением, и это правильно. Де Брейне усердно работает, чтобы полностью прийти в форму и быть готовым. На данный момент он не готов на 100 процентов», — цитирует TalkSport главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.

Матч 3-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» состоится в эту субботу, 28 августа. Начало встречи — 14.30 по московскому времени.