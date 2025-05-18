Де Брейне не исключил, что продолжит карьеру в другом клубе АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне ответил на вопрос о своем будущем.

В начале апреля 33-летний бельгиец объявил об уходе из «Манчестер Сити» по окончании сезона. Он выступает за горожан с 2015 года.

«Я веду переговоры с клубами о своем будущем, да. Хочу играть в хороший футбол, какое бы решение ни было принято. Остаться в Англии? Зависит от того, кто меня пригласит. У меня семья и дети, поэтому мне нужно принять сложное решение, которое устроит всех», — рассказал де Брейне Sky Sports.

В текущем сезоне Де Брейне провел 38 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал восемь голевых передач. Всего на его счету 108 голов и 177 результативных передач в 420 матчах в составе «горожан».