Де Брейне назвал Мане лучшим игроком сезона-2019/20 в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне назвал нападающего «Ливерпуля» Садио Мане лучшим игроком чемпионата Англии-2019/20.

— Лично я бы назвал Садио Мане, — приводит Goal.com слова Де Брейне. — Он делал все для «Ливерпуля» в этом сезоне. Садио — важная фигура для этой команды. Если бы я выбирал лучшего игрока сезона, то это был бы Мане.

На счету Мане 14 голов и 9 результативных передач в 26 матчах АПЛ сезона-2019/20. «Ливерпуль» возглавляет таблицу чемпионата Англии с 82 очками, ближайший преследователь — «Манчестер Сити» с 57 очками.