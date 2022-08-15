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15 августа, 17:48

Де Брейне надеется, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне ожидает, что его партнер по команде Бернарду Силва останется в клубе.

«Я думаю, что он останется, поэтому я ни о чем не беспокоюсь. Что бы ни случилось, он отлично подходит нам, и я ожидаю, что он будет с нами в этом году», — приводит слова де Брейне The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Сити» готов продать полузащитника Силву за 100 миллионов евро. Интерес к 28-летнему португальцу проявляет «Барселона».

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://theathletic.com/3506368/2022/08/14/de-bruyne-bernardo-silva-barcelona/
Бернарду Силва
Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
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 Брайтон 2 1 1 0 2-1 4
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 - : -
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Лестер – Саутгемптон
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 - : -
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Паскаль Гросс

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Брайтон

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П
Габриэл Жезус

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

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