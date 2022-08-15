Де Брейне надеется, что Бернарду Силва останется в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне ожидает, что его партнер по команде Бернарду Силва останется в клубе.

«Я думаю, что он останется, поэтому я ни о чем не беспокоюсь. Что бы ни случилось, он отлично подходит нам, и я ожидаю, что он будет с нами в этом году», — приводит слова де Брейне The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Сити» готов продать полузащитника Силву за 100 миллионов евро. Интерес к 28-летнему португальцу проявляет «Барселона».

В прошедшем сезоне Бернарду забил 13 мячей и отдал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.