Де Брейне на Рождество закошмарил родственников и довел сына до слез. Видео
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне на Рождество переоделся в костюм Гринча и стал в нем пугать родственников. 30-летний бельгиец довел до слез своего ребенка.
В этом сезоне Де Брейне провел 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 передачи.
Kevin De Bruyne dressing up as the Grinch and scaring his family has made our Christmas ? pic.twitter.com/gfKeoVg8Bw— ESPN FC (@ESPNFC) December 26, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю