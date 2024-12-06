Де Брейне может перейти в «Жирону», «Нью-Йорк Сити» или «Палермо»

Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в одном из клубов холдинга City Football Group, который принадлежит владельцам «горожан». Об этом сообщает Daily Mail.

Действующий контракт 33-летнего бельгийца истекает летом 2025 года, и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что у Де Брейне возник конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Утверждается, что испанец недоволен снизившимися физическими данными полузащитника и считает, что тот уже не способен в полной мере выполнять его требования.

По информации источника, владельцы «Манчестер Сити» не хотят отпускать бельгийца в сторонние клубы и намерены предложить ему стать игроком одной из команд их холдинга. В список входят испанская «Жирона» (ла лига), «Нью-Йорк Сити» (МЛС), итальянский «Палермо» (серия Б), австралийский «Мельбурн Сити» и ряд других клубов. Также сообщается об интересе к игроку команд из Саудовской Аравии и Северной Америки.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его составе он в числе прочего стал 6-кратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов