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Де Брейне может перейти в «Жирону», «Нью-Йорк Сити» или «Палермо»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне может продолжить карьеру в одном из клубов холдинга City Football Group, который принадлежит владельцам «горожан». Об этом сообщает Daily Mail.

Действующий контракт 33-летнего бельгийца истекает летом 2025 года, и стороны до сих пор не договорились о его продлении.

Кроме того, британские СМИ сообщали, что у Де Брейне возник конфликт с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой. Утверждается, что испанец недоволен снизившимися физическими данными полузащитника и считает, что тот уже не способен в полной мере выполнять его требования.

По информации источника, владельцы «Манчестер Сити» не хотят отпускать бельгийца в сторонние клубы и намерены предложить ему стать игроком одной из команд их холдинга. В список входят испанская «Жирона» (ла лига), «Нью-Йорк Сити» (МЛС), итальянский «Палермо» (серия Б), австралийский «Мельбурн Сити» и ряд других клубов. Также сообщается об интересе к игроку команд из Саудовской Аравии и Северной Америки.

Де Брейне выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его составе он в числе прочего стал 6-кратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов

Источник: Daily Mail
Кевин Де Брейне
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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7.12 15:30
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
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 - : -
9.12 23:00
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Мохамед Салах

Ливерпуль

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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