Де Брейне: «Матч с «Челси» был важным, они плотно играли в обороне, но мы провели хорошую игру»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в 22-м туре АПЛ.
«Это была важная игра, и у них был хороший план, они плотно играли в обороне, но мы провели хорошую игру, — приводит слова Брейне ВВС. — Забить было важно, поскольку это был единственный гол. Мы знали, что можем победить с более крупным счетом. Команда была сфокусирована на том, что она может сделать сегодня. Нам нужно сохранить импульс и выигрывать матч за матчем».
Де Брейне в нынешнем сезоне сыграл за «Сити» 16 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.
«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице турнира, имея на счету 56 очков.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|22
|18
|2
|2
|54-13
|56
|
2
|Челси
|22
|12
|7
|3
|45-17
|43
|
3
|Ливерпуль
|20
|12
|6
|2
|52-18
|42
|
4
|Вест Хэм
|21
|11
|4
|6
|39-27
|37
|
5
|Арсенал
|20
|11
|2
|7
|33-25
|35
|
6
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|23-20
|33
|
7
|МЮ
|19
|9
|4
|6
|30-27
|31
|
8
|Вулверхэмптон
|19
|8
|4
|7
|14-14
|28
|
9
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|21-21
|28
|
10
|Лестер
|18
|7
|4
|7
|31-33
|25
|
11
|Кр. Пэлас
|21
|5
|9
|7
|30-31
|24
|
12
|Саутгемптон
|20
|5
|9
|6
|24-30
|24
|
13
|Брентфорд
|20
|6
|5
|9
|24-30
|23
|
14
|Астон Вилла
|19
|7
|1
|11
|25-30
|22
|
15
|Эвертон
|18
|5
|4
|9
|23-32
|19
|
16
|Лидс
|19
|4
|7
|8
|21-37
|19
|
17
|Уотфорд
|18
|4
|1
|13
|22-36
|13
|
18
|Бернли
|17
|1
|8
|8
|16-27
|11
|
19
|Ньюкасл
|19
|1
|8
|10
|19-42
|11
|
20
|Норвич
|20
|2
|4
|14
|8-44
|10
|14.01
|23:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|1 : 1
|15.01
|15:30
|
Ман. Сити – Челси
|1 : 0
|15.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Саутгемптон
|- : -
|15.01
|18:00
|
Норвич – Эвертон
|- : -
|15.01
|18:00
|
Ньюкасл – Уотфорд
|- : -
|15.01
|20:30
|
Астон Вилла – МЮ
|- : -
|16.01
|17:00
|
Вест Хэм – Лидс
|- : -
|16.01
|17:00
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
|31.05
|00:00
|
Бернли – Лестер
|- : -
|31.05
|00:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Диогу Жота
Ливерпуль
|10
|
|
Джейми Варди
Лестер
|9
|П
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Трент Александр-Арнолд
Ливерпуль
|6
|
|
Габриэл Жезус
Манчестер Сити
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Эмерик Ляпорт
Манчестер Сити
|18
|1
|5
|
|
Поль Погба
Манчестер Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Гранит Джака
Арсенал
|10
|1
|4