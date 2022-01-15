Де Брейне: «Матч с «Челси» был важным, они плотно играли в обороне, но мы провели хорошую игру»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в 22-м туре АПЛ.

«Это была важная игра, и у них был хороший план, они плотно играли в обороне, но мы провели хорошую игру, — приводит слова Брейне ВВС. — Забить было важно, поскольку это был единственный гол. Мы знали, что можем победить с более крупным счетом. Команда была сфокусирована на том, что она может сделать сегодня. Нам нужно сохранить импульс и выигрывать матч за матчем».

Де Брейне в нынешнем сезоне сыграл за «Сити» 16 матчей в АПЛ, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице турнира, имея на счету 56 очков.