Названы номинанты на приз лучшему игроку сезона АПЛ по версии футболистов

Профессиональная ассоциация футболистов объявила список номинантов на приз лучшему игроку АПЛ сезона-2019/20.

Ими стали двое представителей «Манчестер Сити» (Кевин де Брейне и Рахим Стерлинг), а также четыре игрока «Ливерпуля» (Виргил ван Дейк, Трент Александр-Арнолд, Садио Мане и Джордан Хендерсон).

Ранее де Брейне стал лучшим игроком сезона по версии АПЛ, Хендерсон — по версии журналистов, а Мане — по версии болельщиков.

The nominees for the PFA Players' Player of the Year!



??? @trentaa98

?? @DeBruyneKev

?? @VirgilvDijk

??? @Jhenderson

?? Sadio Man?

??? @sterling7#PFAawards #POTY pic.twitter.com/LQSDt3ojDV