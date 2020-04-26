Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне назван лучшим игроком сезона в чемпионате Англии по версии The Athletic. Помимо него, на титул претендовали Джейми Варди из «Лестера», а также футболисты «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд, Виргил ван Дейк, Джордан Хендерсон и Садьо Мане.

В символическую команду The Athletic вошли: Алиссон — Александр-Арнольд, ван Дейк, Эндрю Робертсон (все — «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер») — де Брейне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Хендерсон — Мане, Мохамед Салах (все — «Ливерпуль»), Варди («Лестер»).

В сезоне-2019/20 де Брейне провел 26 матчей и забил 8 голов в премьер-лиге. Сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.