Де Брейне: «График слишком напряженный, чтобы выиграть все оставшиеся матчи»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился эмоциями после завершения матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:2).

«Мы провели отличный матч. Мы играли очень хорошо и должны были забить больше голов. Особенно в первом тайме.

Разочаровало то, как начался второй тайм. Но мы играли отлично и создали достаточно много моментов для победы.

Знаю, люди говорили, что победитель этого матча получит титул АПЛ. Но у обеих команд слишком напряженный график, чтобы выиграть все оставшиеся матчи», — цитирует бельгийца BBC.