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Сегодня, 22:05

Де Брейне: «График слишком напряженный, чтобы выиграть все оставшиеся матчи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне поделился эмоциями после завершения матча 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (2:2).

«Мы провели отличный матч. Мы играли очень хорошо и должны были забить больше голов. Особенно в первом тайме.

Разочаровало то, как начался второй тайм. Но мы играли отлично и создали достаточно много моментов для победы.

Знаю, люди говорили, что победитель этого матча получит титул АПЛ. Но у обеих команд слишком напряженный график, чтобы выиграть все оставшиеся матчи», — цитирует бельгийца BBC.

Кевин де Брейне
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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Ливерпуль

 20
Сон Хын Мин

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Тоттенхэм Хотспур

 17
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 15
П
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
Харри Кейн

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Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 25 1 4
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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