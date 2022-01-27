Де Брейне, де Хеа и Моутинью номинированы на звание лучшего игрока января в АПЛ

Английская премьер-лига объявила имена кандидатов на звание лучшего футболиста января.

В список номинантов вошли Джаррод Боуэн («Вест Хэм», 3 гола в 4 матчах), Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», 1 гол и 1 результативная передача в 3 матчах), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед», 22 сэйва в 4 матчах, 1 встреча на ноль), Джек Харрисон («Лидс», 4 гола в 3 матчах), Жоау Моутинью («Вулверхэмптон», 2 гола и 1 результативная передача в 3 матчах) и Джеймс Уорд-Проуз («Саутгемптон», 1 гол и 1 результативная передача в 3 матчах).

Голосование будет проходить на сайте АПЛ до 31 января. Имя лучшего игрока месяца будет объявлено на следующей неделе.