«Даже этот идиот не сможет испортить вечера». Эмоции Лингарда после матча с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред пострадал в матче 16-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити» (2:1). Футболиста оскорбляли на расовой почве и кидали в него посторонние предметы. Один из них попал бразильцу в голову.

— Даже этот идиот не сможет испортить ощущения от вечера, — написал в Twitter полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, критикуя фанатов «горожан».

Постыдное поведение. Пускай это дерби, но причин быть расистом не существует.

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