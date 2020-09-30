Дайер убежал в раздевалку с поля во время матча с «Челси». Моуринью бросился за ним

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер во втором тайме матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси» убежал с поля в раздевалку. Его команда проигрывала 0:1 и осталась в меньшинстве.

Главному тренеру «шпор» Жозе Моуринью пришлось отправиться следом за игроком, чтобы разобраться в произошедем. Основная версия — футболисту потребовалось заглянуть в туалет. Спустя несколько минут Дайер вернулся на поле, а тренер — на бровку.

Jose Mourinho was NOT happy when Eric Dier ran to the toilet during the match ?



So he ran after him! ?#TOTCHE



? @DAZN_CA pic.twitter.com/WBaEn2hK11 — Goal (@goal) September 29, 2020

В то же время «шпоры» отыгрались — 1:1, а потом победили в серии пенальти — 5:4.