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Дайер убежал в раздевалку с поля во время матча с «Челси». Моуринью бросился за ним

00:11
Эрик Дайер убежал в раздевалку во время матча. И это разозлило Жозе Моуринью. Фото - Эрик Дайер убежал в раздевалку во время матча. Жозе Моуринью под трибуной во время матча. Фото -
Эрик Дайер убежал в раздевалку во время матча. И это разозлило Жозе Моуринью. Фото -
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Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер во втором тайме матча 1/8 финала Кубка английской лиги против «Челси» убежал с поля в раздевалку. Его команда проигрывала 0:1 и осталась в меньшинстве.

Главному тренеру «шпор» Жозе Моуринью пришлось отправиться следом за игроком, чтобы разобраться в произошедем. Основная версия — футболисту потребовалось заглянуть в туалет. Спустя несколько минут Дайер вернулся на поле, а тренер — на бровку.

В то же время «шпоры» отыгрались — 1:1, а потом победили в серии пенальти — 5:4.

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