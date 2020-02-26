Давид Вилья: «Был уверен, что перейду в «Арсенал»

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья был уверен, что перейдет в «Арсенал».

— У нас с «Арсеналом» было много звонков и встреч, — цитирует Вилью BBC. — В тот момент я был уверен на 90 процентов, что перейду к Арсену Венгеру. Но сделку так и не удалось согласовать, поэтому через 3-4 дня я уже оказался в «Атлетико».

Не знаю, что было бы, если бы я все-таки подписал контракт с «Арсеналом». Я рад, что оказался в испанском клубе не только потому, что мы одержали победу в чемпионате Испании. Я был счастлив, что сделал такой выбор на тот момент.