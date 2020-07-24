Давид Сильва: «Рад, что провел в «Манчестер Сити» 10 лет, все было идеально»

Полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва дал прощальное интервью перед уходом из команды.

— Для меня все было идеально, — цитирует Goal.com Сильву. — Когда я приехал в «Манчестер Сити», то не думал, что останусь здесь так надолго. Помимо футбола, трофеев и прочего, я всегда буду помнить любовь людей, а это — самое важное. Подписание контракта с «Манчестер Сити» — одно из лучших решений в моей жизни, мне тут очень понравилось, как и моей семье. В конце концов, в чужой стране не всегда бывает просто, но мне повезло. Я старался изо всех сил, у меня хорошая статистика, но у нас все это время была отличная команда с высоким боевым духом. Слава богу, что с духом все было в порядке, иначе я бы не задержался тут еще на 10 лет. Я горд, что провел столько времени в «Манчестер Сити».

Давид Сильва выступает за «Манчестер Сити» с 2010 года, на его счету 433 матча за команду, 77 голов и 140 результативных передач. По окончании сезона-2019/20 34-летний испанец покинет клуб.