Давид Сильва поздравил «Манчестер Сити» с чемпионством

Полузащитник «Сосьедада» Давид Сильва поздравил футболистов «Манчестер Сити» с победой в чемпионате Англии.

«Чемпионы! Поздравляю, парни! Вы полностью заслужили это», — написал Сильва в Twitter.

Champions!! Congrats guys!! Totally deserved it!! ? https://t.co/FWUXH4GfoJ — David Silva (@21LVA) May 11, 2021

35-летний испанец выступал за «Сити» с 2010 года и стал с командой четырехкратным чемпионом Англии. В 2020 году Сильва в качестве свободного агента перешел в «Сосьедад».

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).